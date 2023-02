Hockey sur glace: Timo Meier se prend pour un footballeur en NHL

Rumeurs d’échange

Alors que son club est exclu de la course aux séries éliminatoires et que son contrat arrive à échéance, Timo Meier est également au cœur d’intenses rumeurs d’échange. Selon l’ancien gardien Kevin Weekes, qui est devenu analyste à la télévision, le Suisse serait la mire de quatre équipes: Las Vegas, les NY Rangers, Carolina et New Jersey.