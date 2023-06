NHL: Timo Meier pour huit ans aux New Jersey Devils

Timo Meier et les Devils voulaient cette union sur le long terme.

Timo Meier a signé mercredi un contrat de huit ans avec les New Jersey Devils, en NHL. L’Appenzellois de 26 ans et la franchise se sont entendus sur une somme de 70,4 millions de dollars pour ces années de contrat. Selon le site NHL.com, il va toucher une moyenne de 8,8 millions de dollars par an.