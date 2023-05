Football: Timo Schultz entraînera le FC Bâle la saison prochaine

L’incertitude autour du banc du FC Bâle est levée. Dès la saison prochaine, les Rhénans seront entraînés par Timo Schultz (45 ans). Ce technicien allemand a signé un contrat de deux ans. Il était libre depuis début décembre et son départ du FC St. Pauli, pensionnaire de deuxième division allemande, dont il avait pris les commandes à l’été 2020.

Ancien joueur du FC St. Pauli entre 2005 et 2011, Timo Schultz a effectué sa reconversion dans le même club, où il a d’abord été nommé assistant, avant de prendre en charge les M17, les M19 puis l’équipe première. Sous son égide, le FCSP a terminé 10e puis 5e du championnat, obtenant même le titre honorifique de champion d’automne à l’hiver 2021.

À Bâle, Schultz vivra sa première expérience d’entraîneur à l’étranger. Il prendra le relais de Heiko Vogel, qui assure l’intérim depuis février et reprendra à temps plein son rôle de directeur sportif en fin de saison.

«Nous avions besoin de temps pour prendre une décision aussi importante. En Timo, nous recrutons un entraîneur qui, avec son profil et son expérience, correspond parfaitement à l'équipe et à la philosophie du club, réagit Heiko Vogel à travers un communiqué. Il nous a convaincus à 100 % dès la première seconde et nous nous réjouissons de travailler ensemble.»