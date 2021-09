Timothée Chalamet veut rester discret

Mieux vaut ça que de recevoir le prix du plus mal fringué, non? (Rires.) J’ai la chance d’avoir des copains dans l’univers de la mode (ndlr: le créateur français Haider Ackermann est l’un de ses meilleurs amis) et j’ai appris à sélectionner en fonction de mes goûts sans me laisser dicter ce que je dois porter.