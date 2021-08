Football - Timothy Fayulu a déposé plainte

Des mesures urgentes ont été demandées par les avocats du joueur en collaboration avec ceux du FC Sion, avec notamment le séquestre des caméras du Kybunpark, dans le but d’identifier les auteurs des insultes. Pour rappel, après le but de l’égalisation sédunoise, le gardien genevois avait été apostrophé depuis la tribune des supporters saint-gallois: «Premièrement, ils me lançaient de la bière et des briquets, mais ce n’est rien, avait-il expliqué le lendemain. Après, au moment de récupérer mon linge, j’entends «Scheiss Fayulu, Monkey Fayulu». En gros, ils me traitaient de singe. Je ne me suis jamais fait tirer dessus, mais c’est comme si on me tirait une balle.»