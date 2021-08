Football - Timothy Fayulu: «Comme si on me tirait une balle»

La SFL ouvre une procédure

Un peu plus tôt dans la journée, Saint-Gall s’est fendu d’un communiqué pour clarifier sa position. «Le racisme et la discrimination, les comportements insultants et irrespectueux et les malentendus sous prétexte d'émotions n'ont pas leur place au FC St-Gall 1879. Nous condamnons fermement toute forme d'agression antisportive et de violence verbale envers les joueurs et les arbitres. [...] Nous présentons nos excuses au gardien de but de Sion Timothy Fayulu et l'assurons, ainsi que tous les autres joueurs du FC Sion, de notre respect et de notre soutien total.»