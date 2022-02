France : Tinder s’associe à une ONG pour inciter les 18-25 ans à voter

L’app de rencontres Tinder s’est alliée à une ONG de défense des droits civiques pour inciter les jeunes Français à voter à l’élection présidentielle et faire «matcher la GenZ avec le vote!»

Abstention chez les 18-25 ans

Représentant près de 50% des membres de Tinder, les jeunes sont particulièrement touchés par l’abstention, puisque être mal inscrit sur les listes électorales, «c’est trois fois plus de chances de s’abstenir», prévient l’ONG. Pour cette raison, l’app la plus utilisée dans le monde pour faire de nouvelles rencontres a souhaité donner à l’association l’opportunité d’«aider la jeune génération à reconnaître qu'ensemble, ils ont une voix», explique Tinder France. «Il faut ramener la démocratie au plus près des jeunes, là ou se forgent les opinions et où se font les discussions», abonde l’ONG.