pécho : Tinder vous promet l’amour en chanson

L’app de drague va permettre à ses habitués de définir avec Spotify leur hymne préféré pour optimiser leurs chances de trouver la bonne personne.

Déploiement mondial

Hymnes en voie d’adoption

Selon les chiffres 2021, on trouve en tête de liste des hymnes choisis «Way 2 Sexy (with Future & Young Thug)» de Drake, suivi de «Kiss Me More» de Doja Cat et SZA et de «good 4 u» d’Olivia Rodrigo.