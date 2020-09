Edité par une maison vaudoise, coécrit par un docteur en marketing bernois et une écrivaine bâloise et illustré par une artiste basée en Lettonie, un livre explique la publicité «aux enfants de 9 à 99 ans».

Elle est partout, la pub. Si bon nombre d’adultes ont de la peine à y résister, la partie est autrement plus ardue pour les enfants. «Petits et grands, nous sommes manipulés à longueur de journée par des produits savamment mis en exergue par des experts jusqu’à leur placement dans les magasins. Il fallait un livre pour expliquer tout ça dans une BD que les parents et les enfants liraient ensemble», affirme Cary Steinmann. Docteur en marketing ayant travaillé pour de nombreuses grandes marques, ce Bernois basé à Montreux (VD) a décidé de passer de l’autre côté du miroir en publiant «Ting!». Objectif: expliquer de manière ludique et didactique les armes avec lesquelles le marketing arrive à séduire le monde.

«Effet magique dans les têtes et même dans les coeurs»

Pour cela, l’expert s’est associé avec l’écrivaine bâloise Laura Simon et Elina Braslina, une illustratrice de livres pour enfants lettonne établie à Riga. La BD est agrémentée de plusieurs exemples à la fois instructifs et divertissants pour les enfants. «Le ting, c’est l’effet magique que le marketing produit dans vos têtes et même dans vos coeurs. Il rend les produits si beaux que vous voulez les avoir à tout prix, que vous en ayez besoin ou non», peut-on lire dans ce livre jeunesse qui revient également sur la genèse des grandes marques d’aujourd’hui, souvent parties de rien.

Rencontre au salon du Livre de Francfort Ting! est le fruit d’une rencontre fortuite en octobre 2019 à Francfort (All), Mecque du monde de l’édition. «Laura et moi avons discuté de l’absence de livres axés sur la pub et ciblés sur les enfants. Nos recherches ont montré que cela n’existait tout simplement pas. C’est comme cela que l’idée de cette BD est née», explique Cary Steinmann. En contactant Hadi Barkat, ingénieur vaudois et patron de la maison d’édition Helvetiq, le duo a prêché un convaincu. «Mes enfants ont reçu plus d'une fois des produits promotionnels sucrés sur le chemin de l'école. Cela a entraîné des discussions sur le marketing à la maison. Je ne doute pas que beaucoup de parents ont vécu des histoires similaires. Il n'est jamais trop tôt pour éveiller les consciences», a réagi l’éditeur.

«Les marques ne sont pas des criminelles. Et sans le sponsoring, il n’y aurait plus aucun grand événement. Notre but est de sensibiliser. Malheureusement, jusqu’ici, il n’y avait aucun livre de ce genre qui s’adressait aux enfants», indique Cary Steinmann.

Ting! Comment le marketing séduit le monde

Laura Simon et Cary Steinmann

Illustrations: Elina Braslina

64 pages, 24 fr.

En librairie depuis le 25 août