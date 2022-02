Londres : Tinie Tempah passe du rap aux wraps

Le célèbre artiste de 33 ans va commercialiser des sandwiches au poulet.

Le 11 mars 2022, le Britannique Tinie Tempah, connu pour de multiples tubes comme «Written In The Stars», «Girls Like» ou encore «Pass Out», lancera Raps, une marque de wraps au poulet. Les sandwiches du rappeur, vu au festival Caribana en 2013, pourront être dégustés au Willows on The Roof, lieu branché situé sur la toiture d’un grand magasin d’Oxford Street, à Londres. Raps bénéficiera également d’un service de livraison à domicile.