Bande dessinée : Tintin: le Lotus bleu d’Hergé aux enchères, record attendu

La maison Artcurial met aux enchères jeudi le génial dessin créé par Hergé en 1936 pour la couverture du «Lotus bleu». Il pourrait battre le record de 2014.

Après les fantaisies et aventures rocambolesques des premiers albums au style boy scout, George Rémi adopte un registre plus grave, humaniste et réaliste, dans cette intrigue où trafic de drogue et intervention armée du Japon se mêlent tragiquement.