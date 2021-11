Fribourg - Tir groupé de la gauche à l’élection au Conseil d’Etat

Cinq candidats dans le Top 10: la gauche peut avoir le sourire, ce dimanche, après la publication des résultats du premier tour des élections au Conseil d’État fribourgeois. Avec seulement un prétendant qui briguait un nouveau mandat, soit Jean-François Steiert, l’alliance entre le parti socialiste, le centre gauche-PCS et Les Verts a réussi un sacré tir groupé. Derrière le conseiller d’Etat sortant (32’425 voix), on retrouve ses colistières Sylvie Bonvin-Sansonnens (30’464, 2e position), Valérie Piller Carrard (29’779, 4e), Alizée Rey (25’025, 6e) et Sophie Tritten (24’098, 8e). Sachant que l’objectif était de récupérer son 3e siège au gouvernement, perdu en 2018 après la démission de Marie Garnier, la formation de gauche semble avoir pleinement rempli sa mission au premier tour.