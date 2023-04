Vaud: Tir groupé des écologistes pour une galerie piétonne Flon-Gare

Vert’libéraux et Verts remettent en selle leur cheval de bataille d’une galerie souterraine de 515 mètres dévolue à la mobilité douce entre le Flon et la gare de la capitale cantonale.

Après quinze ans d’activités, le métro lausannois et la station du Flon sont de plus en plus pris d’assaut. VQH/Francesca Palazzi

C’est dans la convergence de vues et de manière quasi synchronisée que les Vert’libéraux et les Verts vaudois agissent pour relancer le dossier de la galerie piétonne Flon-Gare de Lausanne. Députée et cheffe du groupe vert’libéral, Graziella Schaller a déposé une motion dans ce sens mardi au Grand conseil. L’élu vert Valéry Beaud en fera de même dans une interpellation au Conseil communal de Lausanne, dans la soirée.



Selon les deux partis écologistes, le retard du chantier de la gare de Lausanne remet à l’ordre du jour la pertinence d’une galerie de liaison piétonne entre le Flon et la Gare de Lausanne. «Ce retard

a des implications pour plusieurs infrastructures vitales pour la mobilité de l’agglomération lausannoise, notamment le futur m3. Par ailleurs, on oublie souvent qu’en plus de la deuxième gare CFF de Suisse romande, Lausanne héberge également la troisième gare de Suisse romande en termes de volume d’usagers avec la gare du Flon», ont communiqué les deux partis.



«J’avais demandé cette liaison par un postulat, mais il est resté sans réponse. Les nouveaux retards du chantier de la gare de Lausanne et leurs conséquences sur le métro m3 changent la donne et permettent de relancer cette idée, qui serait salutaire pour améliorer la gestion des flux de passagers entre le Flon et la Gare», fait remarquer Valéry Beaud. Pour Graziella Schaller, il faut «offrir une alternative de mobilité douce et rapide aux usagers arrivant au Flon et souhaitant poursuivre leur parcours à la gare CFF sans devoir laisser

passer plusieurs métros avant de pouvoir s’y glisser».

Réduire la distance et le dénivelé

D’abord inscrit au budget du projet d’agglomération Lausanne-Morges, le montant de 14 millions nécessaire à la construction de cette galerie piétonne a finalement été affecté à la première étape du m3. La distance entre la gare CFF et celle du Flon est de 515 m avec un dénivelé d'environ 48 m. Si un tunnel piétonnier était réalisé, cette distance passerait à 275 m pour un dénivelé de 31 m. «Remettre cet ouvrage sur le métier n’est donc pas une fantaisie mais bien une volonté d’élargir le champ de vision dans le cadre de la remise en question globale du chantier de la gare de Lausanne», ont déclaré les Vert’libéraux et les Verts. Selon eux, l’idée de cette galerie piétonne le long de celle du m2 est «une option assez économe pour permettre d’augmenter la capacité sur ce tronçon surchargé qui le sera encore plus à l’avenir». Les deux partis soutiennent que «l’investissement de 20 à 30 millions nécessaire aujourd’hui pour réaliser une telle galerie est à mettre en regard de celui de 1,3 milliard de la Gare de Lausanne». Le projet ayant déjà été rejeté par le Grand conseil vaudois, les écologistes estiment que le temps est venu de «réévaluer la situation».

