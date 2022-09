Vaud : Tir groupé des Verts contre le désert végétal à Plateforme 10

« Plateforme 10 mérite mieux qu’un îlot de chaleur». C’est par une interpellation de Valéry Beaud au Législatif lausannois, ce mardi soir, et deux interventions d’Alice Genoud et de Rebecca Joly que les Verts prennent position contre l’aménagement «presqu’entièrement minéral» de Plateforme 10 et des prochains projets architecturaux cantonaux d’envergure. Selon eux, les aménagements du Pôle muséal, situé à proximité de la gare de Lausanne ne reflètent «ni le projet lauréat ni les promesses faites en termes de végétalisation». Ils s’interrogent sur ce qu’il est advenu du parc urbain vanté dans le projet lauréat et qui avait conduit à un feu vert du Parlement vaudois en 2021, «pour un crédit supplémentaire, en faveur de la végétalisation du site».

Forts de tous ces constats, les élus écolos estiment que si on tient compte «des chaleurs et canicules de plus en plus fréquentes et du caractère central de Plateforme 10, les bénéfices de la création d’un parc seraient majeurs – pour la population vaudoise et les touristes».