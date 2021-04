Il n’y a pas que le pain qui ait sa place dans un toaster. Depuis le confinement, le grille-pain a pris une place bien plus grande qu’auparavant dans la cuisine de certains. Peut-être est-ce parce que bien des étudiants se sont retrouvés enfermés dans leurs chambrettes avec un toaster comme seul moyen de cuisiner? En tous les cas, le nombre d’astuces et techniques de cuisson au toaster a explosé, ces derniers temps. En voici quelques-unes parmi les plus surprenantes et les plus utiles.

Saisir un steak

Il faut déjà être sacrément dans la dèche pour se dire que son toaster va être le meilleur moyen de cuire parfaitement son steak, mais, en cas de panne de ses plaques de cuisson, ça peut sans doute sauver un souper. À noter que Gordon Ramsay n’approuve pas cette technique… Commencez par préchauffer votre toaster une bonne minute à vide avant d’y glisser les pièces de viande. Attention, n’employez jamais d’instrument métallique dans le toaster! Utilisez une pince en plastique ou alors, tout simplement, une paire de baguettes qu’il vous reste de votre dernière commande de sushis. Comptez au moins 5 minutes de cuisson. L’avantage, c’est que la coloration sera parfaite des deux côtés. Le désavantage c’est que votre toaster va sentir le barbecue pendant un bon moment et qu’il ne sera pas simple de le nettoyer.

Cuire des marshmallows

Plus besoin d’un feu de camp. Il est possible de dorer des marshmallows rapidement et sans encombre en les plaçant simplement sur une baguette qu’on va tourner au-dessus du toaster. En quelques secondes, le sucre va dorer et les marshmallows fondront. Idéal pour un snack à l’américaine entre deux biscuits.

Sécher rapidement des feuilles de nori

Avant d’employer des feuilles de nori, que ce soit pour faire des sushis ou d’autres préparations, il convient de les toaster quelques secondes. Pourquoi? Pour faire ressortir les arômes de l’algue, les rendre moins cassantes et plus simples à rouler. Il suffit d’allumer le toaster et de passer les feuilles d’algues au-dessus, dans un mouvement de va-et-vient. Et dès que vous sentez une bonne odeur, c’est que c’est prêt.

Réchauffer une pizza

Pour éviter des coulées de fromage, on placera le toaster sur un côté. Si la pâte est dure, n’hésitez pas à l’humidifier avec un peu d’eau. On y glisse les parts de pizza, garniture vers le haut, évidemment. Réchauffer entre une et deux minutes. Le résultat est bluffant: la garniture est chaude, le fromage coulant et la pâte croustillante. Tout ce qu’on demande à une pizza fraîchement sortie du four!

Cuire une douce patate

Coupées en tranches, les patates douces peuvent très bien être cuites au toaster. Il suffit de les glisser dans la fente et de compter environ 15 minutes de cuisson. À la sortie, vous avez des patates douces croustillantes sur les côtés et fondantes à cœur, idéales pour un repas sur le pouce. Attention, on assaisonne à la sortie du toaster.

Pour pouvoir l’utiliser tel un four

Il existe dans le commerce des petits sacs réutilisables en papier sulfurisé, qui permettent d’utiliser son toaster pour réchauffer et cuire à peu près n’importe quoi. On peut y glisser des pointes d’asperges, un croque-monsieur bien coulant, une portion de frites refroidies et bien d’autres choses encore. Pratique aussi pour éviter de trop salir son appareil.

Faire renaître un pain de la veille