Cyclisme : Tirreno-Adriatico: Barguil remporte la 5e étape, Pogacar toujours leader

Le grimpeur français s’est imposé en solitaire ce vendredi. Quant au prodige slovène, il a conservé sa première place au classement général sans trembler.

Déjà à l'avant de la course la veille, «Wawa» s'est montré le plus fort dans les trois derniers kilomètres en montagnes russes, dont une première rampe de 800 mètres affichant jusqu'à 21% de pente. Il succède au Slovaque Peter Sagan, qui s'était imposé devant Thibaut Pinot lors de la même arrivée de la «course des deux mers» en 2017. Il s'agit de sa 7e victoire mais de la première en World Tour depuis 2017 et son doublé d'étapes mémorable dans le Tour de France.