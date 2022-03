Cyclisme : Tirreno-Adriatico: l’étape et le maillot de leader pour Pogacar

Le Slovène s’est imposé jeudi au terme de la 4e étape entre Cascata delle Marmore et Bellante, s’emparant au passage du maillot azzurro de leader, jusque-là sur les épaules de l’Italien Filippo Ganna.

«Après la grosse journée de toute l’équipe, je me suis dit que j’étais obligé de le faire», a souri le coureur de l’équipe UAE après sa victoire, évoquant la seule attaque qu’il a portée à 500 mètres de l’arrivée, et qui lui a suffi pour s’imposer devant Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) et Victor Lafay (Cofidis).