Cyclisme : Tirreno-Adriatico: Tim Merlier le plus rapide

Le Belge s’est imposé au sprint dans la 2e étape. Filippo Ganna reste leader.

Le Belge Tim Merlier a enlevé mardi la deuxième étape de la course italienne Tirreno-Adriatico en remportant le sprint massif du peloton à Sovicille (Toscane), où l’Italien Filippo Ganna a conservé le maillot de leader.

Au terme de cette première étape en ligne (219 km), après le court contre-la-montre inaugural de lundi, le sprinteur d’Alpecin-Fenix a été le plus costaud pour coiffer sur la ligne le Néerlandais Olav Kooij (Jumbo) et l’Australien Kaden Groves (BikeExchange).

Le Belge de 29 ans remporte sa 19e victoire, la première en 2022, après une année 2021 marquée par ses succès d’étape dans le Giro puis dans le Tour de France, lors d’une arrivée épique à Pontivy où Caleb Ewan et Peter Sagan avaient chuté.

Cette fois c’est à la régulière que Merlier a devancé les deux cadors, le Slovaque terminant 4e et l’Australien 15e, au terme d’une journée animée par les Italiens Davide Bais et Francesco Gavazzi (Eolo), repris à vingt kilomètres de la ligne, puis par l’Espagnol Marc Soler (UAE), parti en contre mais lui aussi repris, à trois kilomètres du but.