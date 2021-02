Birmanie : Tirs de balles en caoutchouc contre des manifestants à Rangoun

La police birmane a tiré des balles en caoutchouc samedi pour disperser des manifestants rassemblés dans la capitale Rangoun pour demander le retour de la démocratie.

Des centaines de manifestants de l’ethnie Môn s’étaient rassemblés pour commémorer la fête nationale Môn, rejoints par d’autres groupes ethniques minoritaires protestant contre le coup d’État. La police est arrivée pour dégager le carrefour, poursuivant les manifestants et les journalistes, qui ont couru se cacher dans les bâtiments voisins.

«Que fait la police? Elle protège un dictateur fou», scandaient les manifestants. Ils se sont dispersés dans des rues résidentielles plus étroites et ont commencé à construire des barricades de fortune avec des fils de fer barbelés et des tables pour arrêter la police.