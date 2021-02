Irak : Tirs de roquettes contre une base aérienne durant un raid antijihadiste

Des roquettes ont été tirées samedi contre une base aérienne irakienne au nord de Bagdad, blessant un employé irakien d’une entreprise américaine en charge de la maintenance de F-16, ont indiqué des sources de sécurité.

Un communiqué succinct de l’armée irakienne a fait état de quatre roquettes tirées sur la base. Ces tirs n’ont pas été revendiqués et on ignorait dans l’immédiat si l’attaque était liée à l’opération anti-EI. L’armée irakienne a aussitôt riposté en tirant à l’artillerie en direction de l’origine des tirs, à 12 km à l’est de la base, a ajouté l’une des sources de sécurité. Il est rare que l’armée irakienne riposte aussi rapidement.

Embuscade

Des installations militaires et diplomatiques occidentales en Irak ont été régulièrement visées par des tirs de roquettes ou des bombes, des attaques que les Américains et les responsables irakiens ont attribuées à des factions armées proches de l’Iran.

Il y a près d’un mois, deux kamikazes ont tué plus de 30 personnes sur une place bondée de Bagdad, l’attaque la plus sanglante de ce type dans la capitale irakienne en trois ans. L’EI l’avait revendiquée. Quelques jours plus tard, plus de 10 combattants du Hachd al-Chaabi, une coalition de paramilitaires intégrés à l’État, ont été tués dans une embuscade de l’EI au nord de la capitale.