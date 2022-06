Paris (F) : Tirs mortels de policiers: le conducteur risque d’être inculpé

Jeudi, la justice devrait ouvrir une enquête pour tentative d’homicide volontaire à l’encontre de l’automobiliste qui a tenté de prendre la fuite à Paris, samedi. Une des passagères a perdu la vie.

Un magistrat va interroger jeudi, en vue d’une mise en examen, le conducteur du véhicule soupçonné d’un refus d’obtempérer lors d’un contrôle samedi, à Paris (France), au cours duquel des policiers ont tiré, tuant une des passagères, a appris l’AFP auprès de son avocat et du Parquet de Paris. «La garde à vue a été levée et mon client a été déféré», a indiqué son avocat, Me Ibrahim Shalabi, lors d’une conférence de presse.