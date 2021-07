Festival de Cannes - «Titane»: le film choc de la Croisette sort du lot

Décrire «Titane» est impossible, en dire trop serait gâcher le plaisir. Mais sachez qu'après «Grave» - qui soit dit en passant, était plus gore et plus sanglant - Julia Ducournau parvient une nouvelle fois à saisir l'audience avec un scénario atypique, des images à couper le souffle, une bande son électrique, une héroïne hors norme et un regard visionnaire. On en redemande!