Un titre de Joya Marleen dans une série Netflix

Joya Marleen : Titre d’une Saint-Galloise dans une série Netflix

Joya Marleen a eu la surprise de découvrir que son morceau «Nightmare» avait été choisi pour illustrer la saison 2 du «Guide astrologique des cœurs brisés».

La chanteuse saint-galloise de 19 ans, qui a sorti un premier EP en juin 2021, a posté une vidéo sur Instagram et TikTok qui annonce la nouvelle. On y voit Joya Marleen montrer à ses copines, visiblement en salle de classe, qu’un de ses morceaux a été choisi pour une série. Ses potes n’en reviennent pas et sont restées bouche bée. Tout juste, entend-on des «oh mon dieu» et des «wouah».