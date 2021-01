Billie Eilish : Titre en espagnol finalisé avec père, mère et frère

Billie Eilish a sorti le titre «Lo Vas A Olvidar», partagé avec Rosalia, jeudi 21 janvier 2021. Sa famille lui a filé un coup de pouce pour terminer ce single.

Les deux artistes ont commencé à travailler sur ce titre en janvier 2019, avant de le laisser de côté et de le reprendre six mois plus tard. «Ensuite, on ne l’a pas retouché avant 2020. On était en plein confinement et on s’est dit avec Rosalia qu’on pouvait en profiter pour avancer sur le morceau dans le but de le sortir pour l’été. On s’est rendu compte qu’il nous manquait le dernier verset», a détaillé Billie Eilish. L’interprète de «Bad Guy» a trouvé la solution d’une manière plutôt insolite. Elle a fait participer son père, sa mère, son frère Finneas, qui lui a produit tous ses morceaux, ainsi que la copine de ce dernier à la création de ce fameux dernier verset, après un repas un vendredi soir: «On est descendu au studio. On a écouté le titre et on s’est demandé avec Finneas si c’était le moment opportun pour enfin trouver ce dernier verset. Chacun a donné des idées. Techniquement donc, tout le monde devrait être crédité sur le morceau parce qu’on a trouvé les paroles ensemble».