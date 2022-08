Tiziri Digne au casting de Mamans & Célèbres

«Mamans & Célèbres» : Tiziri Digne a pris goût à la téléréalité

L’épouse du footballeur Lucas Digne figure au casting de la saison 7 de «Mamans & Célèbres». C’est sa deuxième émission de téléréalité en deux ans.

1 / 2 Tiziri Digne a fait ses premiers pas dans la téléréalité en 2021. Instagram Tiziri et Lucas Digne se sont connus au lycée. Ils se sont mariés en 2014 et ont deux enfants. Instagram

Le programme «Mamans & Célèbres» revient sur TFX le 29 août 2022. Lors de cette nouvelle saison, on pourra notamment suivre le quotidien de Tiziri Digne, maman d’Isaho, 3 ans, et d’Inhaya, 19 mois. La Française de 29 ans, mariée depuis fin 2014 au défenseur international Lucas Digne qui joue actuellement à Aston Villa en Angleterre, est déjà connue du petit écran. Elle avait participé à «Championnes: Familles de Footballeurs», émission qui l’a convaincue de poursuivre l’aventure dans la téléréalité. «On m’a proposé «Mamans & Célèbres». J’avais déjà tourné avec TFX l’année dernière, c’était une très belle expérience, alors pourquoi pas retenter sur une autre émission. D’autant plus que c’est un programme que j’aime beaucoup. On n’a qu’une vie, pas le temps de se prendre la tête, on kiffe, on tente et on s’amuse», a-t-elle expliqué sur Instagram.

On rappellera que Tiziri Digne avait marqué les esprits des téléspectateurs en apparaissant comme une mère de famille simple, dévouée et attachante, mais également comme une femme intelligente – elle est diplômée en droit – et prenant soin d’elle. «C’était l’occasion de montrer notre quotidien et de défaire les préjugés qu’on a sur les femmes de footballeurs. Quand on dit «femme de footballeur», on voit tout de suite une blonde siliconée, perchée sur des talons. C’est dommage de s’arrêter à l’apparence. On peut être très sophistiquée, toujours bien apprêtée, avoir des diplômes et des projets», avait-elle confié à «Télé-Loisirs».

Concernant le casting de la saison 7 de «Mamans & Célèbres», qui a été tourné au printemps 2022, on signalera que les emblématiques candidates Emilie Nef Naf («Secret Story»), Julia Paredes («Friends Trip»), Hillary («Les Ch’tis»), Martika Caringella («Bachelor»), Stéphanie Clerbois («Secret Story») ou encore Jesta Hillmann («Koh-Lanta») sont de la partie. En revanche, Alizée Will («Pékin Express») et Maeva Martinez («Secret Story») n’apparaissent pas au générique.