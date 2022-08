Hip-hop : TKorStretch a été poignardé à mort

Triste nouvelle que celle publiée par Chris Patrick, manager du rappeur TKorStretch. Sur les réseaux sociaux de son artiste, il a écrit le 30 août 2022: «C’est avec le cœur lourd que je vous annonce que Takayo (ndlr: Takayo Nembhard, vrai nom de TKorStretch) est décédé la nuit dernière. Il était venu de Bristol pour passer un bon moment au carnaval de Londres et voilà le résultat. Mes plus sincères condoléances à la mère et au père de TK, son frère, ses deux sœurs, sa petite amie et son enfant qui ne rencontrera jamais son père».