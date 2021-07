SPONSORED - Tobias Eggimann vous fait découvrir les secrets de Winterthour

La rubrique Lifestyle de «20 minutes», en collaboration avec Suisse Tourisme, vous convie, à travers une série d’articles, dans les plus belles villes du pays en vous laissant guider par ceux qui les connaissent le mieux: les gens du coin. Ils nous présentent leurs endroits préférés. Les premiers épisodes, publiés en avril et en mai, nous ont entraînés dans le canton du Tessin et à Lausanne. Cette fois-ci, Tobias Eggimann, un jeune restaurateur, nous parle, dans la vidéo ci-dessus de sa ville, Winterthour.