Hockey sur glace: Tobias Stephan prendra sa retraite au terme de la saison

Plus de vingt ans après ses débuts dans le hockey professionnel, le gardien Tobias Stephan (39 ans) a pris la décision de raccrocher sa mitaine à l’issue du présent championnat. «Je me suis toujours dit que le jour où je ne serais plus au top dans un des trois domaines que sont la forme physique, la forme mentale ou la performance sportive, alors le moment serait venu d’arrêter. J’ai donc décidé de prendre ma retraite à la fin de la saison», a-t-il déclaré dans le communiqué du Lausanne HC.