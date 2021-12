Toblerone dépose une 2ème plainte contre le chocolatier bernois

Ressemblance : Toblerone dépose une nouvelle plainte contre un chocolatier bernois

La société détentrice du fameux chocolat n’en démord pas: après un premier échec, elle va à nouveau devant les tribunaux pour attaquer un concurrent qui n’aurait pas assez arrondi les angles…

Le Bernois Vern Stuber avait gagné grâce à un argument: non, son chocolat n’était pas une imitation arrondie des triangles du Cervin que représente le Toblerone, mais était d’inspiration australienne et plus particulièrement de l’Opéra de Sydney. Le tribunal de commerce du canton de Berne avait rejeté la plainte de Toblerone.