France : «Toi, je t'attrape, je vais te violer»

Un homme de 20 ans a été condamné à deux ans de prison avec sursis, pour avoir proféré de multiples menaces de mort envers une jeune femme, repérée sur les réseaux sociaux.

Dans un long fil de messages sur Twitter, partagé plus de 28 000 fois, la victime, tout juste majeure, a déroulé le harcèlement intense subi depuis plusieurs semaines.

Un homme de 20 ans, jugé en comparution immédiate, a été condamné lundi, à Pontoise (Val-d'Oise) à deux ans d'emprisonnement avec sursis pour avoir proféré de multiples menaces de mort envers une jeune femme repérée sur les réseaux sociaux. Il avait été placé en garde à vue, dimanche, dans les locaux de la police du Val-d'Oise pour avoir menacé de mort et de viol sur les réseaux sociaux cette jeune femme qu'il ne connaissait pas et qui l'avait éconduit.

Dans un long fil de messages sur Twitter, partagé plus de 28 000 fois, la victime, tout juste majeure, a déroulé le harcèlement intense subi depuis plusieurs semaines. Selon les captures d'écran qu'elle a postées, les insultes auraient débuté via des messages privés sur Instagram, début juin. En août, les messages, émanant de plusieurs comptes pour brouiller les pistes, sont devenus plus virulents.