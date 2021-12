Dix morts en 2019 à Paris : «Toi qui aimes les flammes, ça va te faire tout drôle quand ça va exploser»

L'auteure présumée du plus grave incendie à Paris depuis 2005 sera jugée. Elle est soupçonnée de l'avoir allumé volontairement, causant la mort de dix personnes et en blessant 47 autres en 2019.

Sortie d'un hôpital psychiatrique

Menaces

Ivre dans la rue

Jugement «altéré»

Concernant les faits, «tous les experts ont exclu un comportement induit par des hallucinations ou une activité délirante», mais ont considéré qu’ils peuvent être «rattachés à l’impulsivité, à l’intolérance aux frustrations et à l’effet de l’alcool consommé par Essia B.», et estiment que ses troubles de la personnalité ont «altéré», et non aboli, son discernement.