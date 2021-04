«Pour protéger ses hôtes et employés», McDonald’s Suisse a décidé de fermer les WC de tous ses restaurants depuis que les clients ne sont plus autorisés à venir s’y asseoir pour manger.

Venues d’Yverdon (VD) pour une journée shopping à Lausanne mercredi dernier, une mère et sa fille de trois ans ont passé commande au McDonald’s de la rue de Bourg. «C’est à ce moment précis que ma fille me dit qu’elle veut aller faire pipi et qu’elle ne peut se retenir», raconte cette Vaudoise. Problème : l’accès aux toilettes est interdit. «Pour protéger ses hôtes et employés», McDonald’s Suisse a décidé de fermer les WC de tous ses restaurants depuis que les clients ne sont plus autorisés à venir s’y asseoir pour manger. Paniquée, la mère de l’enfant «supplie» alors le gérant de l’établissement de faire une exception à la règle, compte tenu de «l’urgence de la situation». Mais ce dernier refuse catégoriquement. Trop tard, la petite a déjà trempé son pantalon.