Des JO à coût réduit?

Tokyo 2021 cherche des solutions pour réduire la voilure des Jeux olympiques

Les organisateurs évoquent notamment une cérémonie d’ouverture au rabais et un nombre limité de spectateurs.

Le Comité international olympique (CIO) avait annoncé fin mars le report du plus grand événement sportif au monde en raison de la pandémie du nouveau coronavirus, qui a déjà tué des centaines de milliers de personnes dans le monde et quasiment mis à l'arrêt les déplacements internationaux ces derniers mois. Les Jeux doivent à présent débuter le 23 juillet 2021, mais les organisateurs sont face à un casse-tête inédit de réorganisation systématique des sites, des hébergements et des transports.