Jeux olympiques - Des JO à huis clos et sous état d’urgence?

Les Jeux de Tokyo auront-ils vraiment lieu? Au Japon on en doute de plus en plus…

Décisions imminentes

Tokyo et d’autres départements japonais étaient depuis fin juin dans un dispositif de «quasi-état d’urgence» qui devait initialement prendre fin ce dimanche. Ce dispositif actuel limite notamment les heures d’ouverture des bars et restaurants et fixe un plafond de 5 000 spectateurs pour de grands événements culturels et sportifs.