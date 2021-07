JO 2020 : Tokyo face à la crainte d’un cluster au Village olympique

Les délégations sud-africaine et britannique ont été touchées, directement ou indirectement, par le Covid-19, faisant craindre un foyer de contamination à cinq jours de la cérémonie d’ouverture.

Dans la matinée de dimanche, le comité d'organisation Tokyo 2020 avait annoncé que trois cas positifs au Covid-19 au sein du «même pays et du même sport» avaient été identifiés au Village olympique, sans donner plus de précisions. Il s’agissait en fait de deux joueurs de l’équipe sud-africaine de football, ainsi qu’un membre de l’encadrement, installés dans le Village olympique.

De son côté, Tokyo 2020 avait expliqué plus tôt que les deux sportifs positifs et leur accompagnant ont été «isolés dans leur chambre», alors que leurs «contacts rapprochés ont été identifiés».

Déjà plus de 50 tests positifs

La fédération sud-africaine a précisé qu’il s’agit du sélectionneur des «Blitzboks» Neil Powell et expliqué que l’équipe avait été placée à l’isolement à son arrivée à Tokyo mercredi après un cas positif concernant un passager du vol depuis Doha. L’équipe n’a finalement pas été considérée comme cas contact et a reçu ensuite le feu vert pour partir en stage à Kagoshima (sud), avec quatre jours de retard.

Dimanche, ce sont cette fois six athlètes britanniques, et deux membres de l’encadrement, qui ont été contraints à l’isolement à leur arrivée au Japon après avoir été en contact avec une personne extérieure testée positive, selon l’Association olympique britannique (BOA). Les huit personnes, testées à plusieurs reprises depuis lors, sont négatives au Covid-19, selon la BOA.

Un Village olympique réduit

Depuis le printemps, le CIO avait concentré ses efforts sur la vaccination des délégations, trouvant un accord en mai avec les laboratoires Pfizer et BioNTech avant de mettre en place en juin des «vaccinodromes» olympiques au Qatar et au Rwanda. L’instance met désormais en avant le dépistage intensif des participants aux Jeux, la limitation des contacts et l’isolement immédiat des cas positifs. «C’est probablement la population la plus contrôlée au monde en ce moment», a insisté Pierre Ducrey.