Routes verglacées : Tôle froissée et un mort sur les routes lucernoises

Les routes étaient glissantes et la police a été sollicitée plus d’une dizaine de fois mercredi matin dans le canton de Lucerne.

Plus d’une dizaine d’accidents ont été annoncés à la police mardi sur les routes du canton de Lucerne. Plusieurs personnes ont été blessées et hospitalisées après des accrochages à Sursee, Lucerne, Aesch et Root. A Emmen, une collision a fait un mort. Un conducteur de 80 ans a percuté un véhicule par l’arrière. Selon la police, il a probablement été victime d’un problème de santé avant l’accident. Il est décédé sur place.