Football : Tollé au Royaume-Uni après la suspension de Gary Lineker par la BBC

La mise en retrait du présentateur star a déclenché de vives critiques contre le groupe audiovisuel britannique. De nombreux consultants et personnalités politiques ont apporté leur soutien à l’ex-footballeur.

«Révolte pour Lineker», «Mutinerie à la BBC», «La Beebs va trop loin»... L’annonce vendredi soir de la suspension temporaire de Gary Lineker, ancien footballeur et présentateur de la très populaire émission Match Of The Day, a suscité un tel tollé qu’elle a largement éclipsé des Unes des journaux britanniques la visite très politique du Premier ministre Rishi Sunak à Paris la veille.