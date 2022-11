Tollé autour de Sugar Sammy, accusé d’âgisme 

«Aucun respect», «Pas drôle et méchant», «Propos inadmissibles», «Commentaires insultants», «Quelle ordure. Cette méchanceté envers cette dame de 100 ans est inadmissible», «Je n’ai jamais eu autant envie de gifler un humoriste», «C’est de l’âgisme pur et dur», peut-on lire sur Twitter. Certains internautes ont également appelé le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA) et M6 à sanctionner Sugar Sammy. Face aux innombrables critiques, le principal intéressé ne s’est pas démonté, bien au contraire. Il a reposté sur Twitter la séquence qui fait polémique et a ironisé: «99 ans! Content de rencontrer le public cible de M6». Pour l’heure, ni la chaîne ni la production n’ont réagi.