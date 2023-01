Concert en pologne : Tollé autour des Black Eyed Peas et leur brassard LGBT

Le site Huffingtonpost.fr rapporte que le vice-ministre de l’Agriculture, membre du parti conservateur, s’est énervé sur Twitter au lendemain du concert: «Homopropagande à la télévision pour 1 million de dollars. Une honte». Martin Warchol, député de droite, a abondé: «Promotion LGBT sur la chaîne TVP. La honte!» Il a ensuite alpagué directement Will.i.am sur le réseau social. «Pourquoi alors n’avez-vous pas boycotté la Coupe du monde au Qatar (ndlr: où les Black Eyed Peas ont joué) en raison du traitement réservé par le pays aux femmes, aux migrants et à la communauté LGBTQ? Vous avez vendu vos principes pour faire du profit. Hypocrisie», a-t-il posté. Le chanteur américain de 47 ans lui a répliqué dans la foulée: «L’unité, la tolérance, la compréhension, l’harmonie, le respect, la diversité et l’inclusion... Ça, c’est l’amour. Les gens sont ce qu’ils sont et nous devrions tous nous entraîner à fréquenter et à aimer tous les différents types de personnes sur terre et à apprendre d’elles. Je vous aime vous et votre pays». Il a ajouté, dans un deuxième tweet, que si le groupe s’était produit au Qatar ou en Arabie saoudite, c’était pour «répandre l’amour»: «Pourquoi les boycotter quand on peut aller directement là où il y en a besoin et faire de son mieux pour répandre l’amour».