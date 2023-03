Un centre de formation recherche un assistant âgé de «max. 35 ans»

«C’était destiné aux juniors»

De son côté, l’USPI, qui a retiré la limite d’âge de l’offre d’emploi et supprimé les précédents commentaires en ligne dans les jours qui ont suivi la publication, s’explique. «Ce n’était pas du tout notre intention de choquer. En fait, l’annonce était destinée aux juniors, soit à ceux qui se lancent dans le métier et qui n’ont pas encore d’expérience», temporise Olivier Peyrot, président de l’USPI Formation. Il reconnaît que le choix des mots n’était pas bon: «C’était une erreur sur la forme. On aurait dû opter pour le terme de «profil junior». Si on a heurté des gens, on s’en excuse.» L’école lausannoise précise toutefois avoir «déjà reçu quelques dossiers pour le poste recherché», sur la base de l’annonce avant correction.