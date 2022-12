Syrie : Tollé contre une possible entente entre la Turquie et le régime syrien

Des manifestants brandissent des drapeaux et des pancartes de l’opposition syrienne lors d’un rassemblement contre un rapprochement potentiel entre Ankara et le régime syrien, le 30 décembre 2022, dans la ville d’al-Bab, tenue par l’opposition, à la frontière avec la Turquie, dans la province d’Alep, au nord de la Syrie.

Des centaines d’opposants au président syrien Bachar al-Assad ont manifesté vendredi dans le nord de la Syrie contre une possible entente entre Ankara et Damas au surlendemain d’une réunion tripartite à Moscou. Il s’agissait de la première rencontre officielle au niveau ministériel entre la Turquie et la Syrie depuis le début de la guerre en Syrie en 2011 qui avait vu Ankara prendre le parti des groupes rebelles syriens. «La révolution est une idée, vous ne pouvez pas tuer une idée», pouvait-on lire en arabe, russe et turc sur des banderoles brandies par des centaines de manifestants rassemblés à al-Bab, selon un photographe de l’AFP.