Tom Blyth dans le préquel de Hunger Games

«Hunger Games» : Tom Blyth incarnera le président Snow jeune

L’acteur anglais de 28 ans a été choisi pour jouer l’impitoyable Coriolanus Snow dans un préquel de la saga «Hunger Games».

Tout s’enchaîne pour Tom Blyth. Alors qu’il est le héros de la série «Billy the Kid», le comédien vient de décrocher un rôle iconique au cinéma. Il incarnera le président Snow dans le préquel de la trilogie «Hunger Games» intitulé «La Ballade du serpent et de l’oiseau chanteur», adaptation du livre de Suzanne Collins sorti en 2020, selon « People ». Le Britannique de 27 ans succédera donc à l’acteur canadien Donald Sutherland, 86 ans, qui a interprété l’impitoyable Coriolanus Snow dans la saga qui a révélé Jennifer Lawrence au grand public .

L’histoire se déroulera 64 ans avant le premier «Hunger Games» et se concentrera sur la jeunesse du dictateur. On pourra ainsi le découvrir à ses 18 ans, pour la première fois mentor lors de la 10e édition annuelle des Hunger Games. On y apprendra aussi des détails sur l’origine de l’État fédéral de Panem et son système politique.