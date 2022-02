Football américain : Tom Brady annonce officiellement sa retraite

Annoncée par des médias américains samedi déjà, la fin de carrière de l’homme aux sept Super Bowl est confirmée.

«J’ai adoré ma carrière en NFL (la ligue professionnelle nord-américaine, ndlr), et maintenant il est temps de concentrer mon temps et mon énergie à d’autres choses qui requièrent mon attention», a notamment écrit sur son compte Instagram le joueur de 44 ans.

Vainqueur de sept Super Bowl, un record absolu, l’ancien maître à jouer des New England Patriots, entre 2000 et 2019 (six titres), puis des Buccaneers de Tampa Bay en 2020 et 2021 (un titre), aura connu une longévité exceptionnelle, et une carrière saluée à l’unanimité.