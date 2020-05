Golf

Tom Brady, du coup de génie au moment de solitude

En marge d’une partie avec Phil Mickelson, Tiger Woods et Peyton Manning , le joueur de football américain a connu des hauts et un gros bas.

Dimanche dernier, quatre sportifs américains de renom ont participé à une partie de golf dans le but de récolter des fonds pour la lutte contre le Covid-19. Deux monuments du golf, Phil Mickelson et Tiger Woods, ont partagé les greens avec deux superstars du football américain, Tom Brady et Peyton Manning.