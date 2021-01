Foot US : Tom Brady s’adjuge le duel des légendes contre Drew Brees

Les Buccaneers ont dominé la Nouvelle-Orléans 30-20 dimanche et se sont qualifiés pour la finale de conférence Nationale. Ce qui était sûrement le dernier match de Brees.

Tom Brady et Drew Brees, deux des plus grandes légendes du football américain, étaient aux prises dimanche pour tenter de se qualifier pour la finale de conférence Nationale. Ce match dans le match a tourné à l’avantage du premier, alors que de nombreuses rumeurs annoncent que le second nommé va prendre sa retraite après ce revers. Vainqueurs 30 – 20 des Saints, les Buccaneers devront se défaire des Packers pour disputer le Super Bowl, le 7 février.

Du côté de la Nouvelle-Orléans, Brady, 43 ans, a donc remporté le duel à distance qui l’opposait à Brees, d’un an son cadet. Tom Brady, lauréat de six Super Bowl avec les Patriots, a lancé deux touchdowns vers Mike Evans et Leonard Fournette aux 2e et 3e quart-temps, d’abord pour prendre l’avantage (10-6) puis pour égaliser à (20-20).