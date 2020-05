Football US

Tom Brady se trompe de maison

Depuis son arrivée à Tampa, la star des Buccaneers enchaîne bourde sur bourde. C'est tellement gros qu'il en rigole lui-même.

Pas facile de s'acclimeter à un nouvel environnement, à un nouvelle ville, à de nouveaux collègues. Même lorsque l'on s'appelle Tom Brady, qu'on est le quarterback star de la NFL et que l'on a gagné six fois le Superbowl.

Une chance d'avoir Tom Brady dans son salon

Alors qu'il était chez lui en plein télétravail, le voisin de Byron Leftwich s'est soudainement retrouvé en face d'un inconnu, pourtant très connu. «J'étais assis et je regardais ce grand type entrer chez moi. Il portait une casquette de baseball, je me souviens qu'il était beau gosse. Le plus drôle, c'est qu'il avait des sacs à dos sur chaque épaule, et qu'il ne m'a même pas regardé. Il a tout simplement fait tomber ses sacs de sport par terre, puis il m'a vu. Je n'oublierai jamais l'expression de son visage. Il m'a dit : Hé, comment ça va, mec?»