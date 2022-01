Football américain : Tom Brady serait sur le point de prendre sa retraite

Selon des médias américains, la superstar de la NFL va mettre un terme à sa carrière longue de 22 saisons.

Brady, qui avait été sacré champion l’an dernier avec Tampa Bay, après six sacres en 20 ans avec les New England Patriots, va raccrocher les crampons et remiser son casque, affirment ESPN et NFL Network. Le joueur n’a pas encore officialisé sa décision.