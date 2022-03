Football américain : Tom Brady sort de sa retraite et annonce son retour

Un mois et demi seulement après avoir annoncé sa retraite, Tom Brady est revenu sur sa décision et jouera la saison prochaine avec les Tampa Bay Buccaneers.

La superstar du football américain Tom Brady a annoncé dimanche son retour en NFL, un mois et demi à peine après l’annonce de sa retraite à 44 ans, et jouera la saison prochaine avec les Tampa Bay Buccaneers.

«Ces deux derniers mois, j’ai réalisé que ma place est toujours sur le terrain et non dans les tribunes. Ce temps viendra. Mais ce n’est pas maintenant», a écrit sur Twitter le meilleur quarterback de l’histoire, sept fois vainqueur du Super Bowl.

«J’aime mes coéquipiers, et j’aime ma famille qui me soutient. Sans eux, rien de tout cela n’est possible. Je reviens pour ma 23e saison à Tampa. Nous avons un travail à finir», a poursuivi Tom Brady, qui n’aura donc pas attendu longtemps pour revenir sur sa décision. Il l’avait prise quelques jours après l’élimination en play-offs des Buccaneers, battus par les Los Angeles Rams qui allaient ensuite remporter le Super Bowl.

Dernière année de contrat

Un trophée que Brady avait soulevé pour la 7e fois un an plus tôt, couronnant d’un succès aussi immédiat qu’inattendu son aventure floridienne après vingt saisons à dominer la ligue avec les New England Patriots (six sacres en neuf finales).