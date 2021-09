Foot US - Tom Brady veut jouer jusqu’à 50 ans

Il a remporté sept Super Bowls et joue en NFL depuis plus de vingt ans. Pourtant, Tom Brady n’a pas encore envie de parler de retraite sportive. Drafté en 2000 par les New England Patriots, avec lesquels il a remporté six titres de champion de NFL, Brady a déménagé en Floride la saison dernière. Avec les Tampa Bay Buccaneers, il a ajouté une nouvelle ligne à son impressionnant palmarès en remportant une nouvelle fois le Super Bowl.