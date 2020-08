Tournage de «Mission Impossible»

Tom Cruise furieux après une cascade onéreuse ratée

L’acteur et producteur de «Misson Impossible», actuellement en tournage au Royaume-Uni, serait en rage après une cascade qui a mal tourné et qui avait pourtant coûté deux millions de livres à mettre en place.

D’après «The Sun», photos à l’appui, un motard a sauté d’une rampe de plusieurs mètres de long construite tout exprès. En atterrissant dans des cartons bourrés de coton, les pneus bouillants de la bécane ont provoqué un immense incendie. Personne, heureusement, n’a été blessé. Le préjudice est plutôt d’ordre financier, puisque le tabloïd affirme que cette cascade a coûté 2 millions de livres (près de 2,4 millions de francs) et qu’elle a nécessité six semaines de travaux préparatoires. Il s’agirait de la scène d’action la plus chère jamais tournée au Royaume-Uni. Détail cocasse: une base de la Royal Air Force, toute proche, a dû être fermée à cause de la fumée de l’incendie.